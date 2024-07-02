Госдеп: Украина получит хорошие новости по вопросу ПВО

61 Просмотров

Украина получит хорошие новости по вопросу противовоздушной обороны (ПВО) на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает Reuters.

«Вы слышали, что украинцы заинтересованы в приобретении дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или аналогичных систем. И я думаю, что у нас будут для них дополнительные хорошие новости на этот счет», — сказал чиновник.

При этом никаких подробностей представитель американского внешнеполитического ведомства раскрывать не стал.