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Госдеп: Украина получит хорошие новости по вопросу ПВО

Госдеп: Украина получит хорошие новости по вопросу ПВО

Украина получит хорошие новости по вопросу противовоздушной обороны (ПВО) на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает Reuters.

«Вы слышали, что украинцы заинтересованы в приобретении дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или аналогичных систем. И я думаю, что у нас будут для них дополнительные хорошие новости на этот счет», — сказал чиновник.

При этом никаких подробностей представитель американского внешнеполитического ведомства раскрывать не стал.

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