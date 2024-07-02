Azercell запустил новую кампанию со смартфонами OPPO!

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«Azercell Telecom», предоставляющий абонентам технологические решения и новые модели смартфонов, запустил специальную кампанию для покупателей смартфонов OPPO.

Лидирующий мобильный оператор дарит интернет-пакет объемом в 1 ГБ на 12 месяцев всем абонентам, приобретающим один из четырёх моделей смартфонов OPPO. Смартфоны стоимостью от 279 AZN можно приобрести за наличный расчет. Подарочный интернет-пакет объемом в 1 ГБ будет автоматически продлеваться каждые 30 дней в течение 12 месяцев.

Чтобы воспользоваться преимуществами кампании новые и действующие абоненты пост- и предоплатной (SimSim) линий могут обратиться в официальные центры продаж Azercell или магазины Kontakt Home.

Акция будет действовать до 31.07.2024 года.

Более подробную информацию можно получить по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/special-offers/oppo-smartfonlari-1gb.html.