УЕФА штрафовал Грузинскую федерацию футбола на €46 тыс

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил штраф на Грузинскую федерацию футбола в размере €46 тыс. по итогам группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По итогам матча со сборной Турции (1:3) федерация была оштрафована на €36,25 тыс. за использование пиротехники и массовые беспорядки. По итогам игры с командой Португалии (2:0) грузинская федерация была оштрафована на €9,75 тыс. за выбегание болельщиков на поле и использование пиротехники.

Сборная Грузии впервые принимала участие в чемпионате Европы. Команда заняла третье место на групповом этапе и вышла в 1/8 финала, где со счетом 1:4 уступила испанцам.