Начальник Генштаба Азербайджана поблагодарил НАТО за подготовку азербайджанских военных

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2 июля первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом.

Как сообщает Минобороны, поприветствовав гостя, начальник Генерального штаба выразил удовлетворение видеть его в нашей стране. Было отмечено, что текущее состояние отношений с НАТО находится на высоком уровне.

Было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО и впредь будет взаимовыгодным и что плодотворные встречи будут продолжены.

Генерал-полковник К.Велиев особо отметил значительный вклад Североатлантического альянса в подготовку подразделений азербайджанской армии в рамках Концепции Оперативных Возможностей НАТО.

Генерал-майор С.Фикс, в свою очередь, выразил удовлетворение своим очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимоотношений с Азербайджаном.

Отмечена положительная оценка профессиональной деятельности военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях и других сферах в рамках партнерства с НАТО.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.