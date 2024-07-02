Турецкая полиция задержала более 470 участников антисирийских погромов

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Сотрудники полиции Турции задержали 474 человека, которые участвовали в антисирийских провокациях и погромах в различных городах страны. 285 из этих лиц ранее уже привлекались к уголовной ответственности, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«После этого уродливого инцидента в Кайсери вчера вечером в некоторых городах нашей страны были устроены провокации против сирийцев. Были задержаны 474 человека. Установлено, что 285 из них ранее привлекались к ответственности за различные совершенные преступления. Это незаконная переправка мигрантов, нанесение телесных повреждений, наркотики, грабежи, кражи, порча имущества, сексуальные домогательства, мошенничество, подделка денег, угрозы, оскорбления, лишение свободы», – написал он в X (ранее Twitter).

Министр призвал население не поддаваться провокациям и не совершать противоправных действий. Он также назвал рост напряженности вокруг сирийских беженцев «заговором против государства и нации» и обещал, что зачинщики «понесут заслуженное наказание».