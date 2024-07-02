В Азербайджане будет построен завод по производству электробусов, подписано соглашение

439 Просмотров

Повышение энергоэффективности, безопасности и экологичности транспортной системы, сокращение выбросов в атмосферу входят число основных целей устойчивого развития. В связи с этим Министерство экономики и Министерство цифрового развития и транспорта проводят работу по обновлению автобусного парка нашей страны.

На встрече в Кабинете министров Азербайджана, с участием заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, с целью обеспечения автобусного парка страны за счет местного производства, подписано рамочное соглашение с китайской компанией «BYD Company Limited» (BYD). Рамочное соглашение о совместном сотрудничестве подписали первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов, исполнительный директор BYD по коммерческим автомобилям Тиен Чунлон и директор ООО «Electrify Azerbaijan» Тариэль Рустамов. Соглашение предусматривает закупку и сервисное обслуживание электробусов, создание и локализацию их производства в нашей стране. Целью проекта является развитие инфраструктуры электротранспорта, обеспечение комфорта пассажиров, снижение вредного воздействий на окружающую среду, а также улучшение экологической ситуации в стране.

Подписание данного соглашения в преддверии 29-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, еще раз подчеркивает приверженность нашей страны глобальным усилиям в борьбе с изменением климата.

В рамках соглашения компания BYD планирует инвестировать в новые производственные мощности с целью развития цепочки добавленной стоимости в нашей стране. С 2026 года планируется сотрудничество с компанией по производству малотоннажных электрогрузовиков, электромобилей для коммунального хозяйства, легковых электромобилей, а с 2028 года сборка аккумуляторов для сохранения электроэнергии. Созданное в рамках этого проекта совместное предприятие (СП) планирует дополнительные инвестиции в размере 60 млн долларов США.

Согласно соответствующему распоряжению президента страны, принято решение о закупке электробусов у компании, которая будет осуществлять их производство в нашей стране. После налаживания производства электробусов в Азербайджане спрос будет удовлетворяться за счет внутреннего производства. На текущем этапе ООО «BakuBus» закупит у BYD 160 электробусов и 100 электрозарядных устройств. К 31 октября 2024 года планируется вывести автобусы на маршрутные линии в Баку.

В рамках сотрудничества с BYD, в 2025 году планируется наладить местное производство электробусов и поэтапную локализацию их запасных частей. Также, в рамках проекта, предусматриваются механизмы поддержки, финансирование совместного предприятия, предоставление прав интеллектуальной собственности и др. Ожидается, что к 2030 году локализация составит 40% от общей стоимости автобусов. Подписание соглашения по проекту запланировано на сентябрь текущего года.

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» примет участие в проекте по производству электробусов в нашей стране в качестве пайщика. Партнером по проекту BYD в Азербайджане является ООО «Electrify Azerbaijan», принадлежащее группе компаний «SARDA Group».

В строительство завода по производству электробусов на территории Сумгайытского химического промышленного парка, которое построит китайская компания BYD, СП планирует инвестировать порядка 34 млн долларов США. С учетом внутреннего спроса и экспортных возможностей годовое производство планируется в объеме 500 единиц. В рамках проекта планируется создание 800 новых рабочих мест.

Отметим, что основанная в 1995 году компания BYD, в 2023 году стала мировым лидером, осуществив рекордные продажи 3 млн автомобилей на новых источниках энергии. BYD является одной из ведущих мировых технологических компаний, применяющей в производстве последние инновации в области автомобильной промышленности, электроники, электрических аккамуляторов, сфере возобновляемых источников энергии и железнодорожного транспорта.