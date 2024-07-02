О чем еще говорили Орбан и Зеленский?

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Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной. Документ будет регулировать отношения между странам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

«Мы стараемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущее. Мы желаем наладить отношения между нашими странами. Мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами», – заявил Орбан.

Премьер-министр также добавил, что Будапешт будет участвовать в будущей модернизации экономики Украины в соответствии со своими возможностями.

В частности сегодняшний диалог должен стать основой для будущего двустороннего документа. В целом он должен будет регулировать отношения между странами и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией.

Зеленский и Орбан обсудили открытие украинской школы в Венгрии, сообщает РБК-Украина.

«Обсудили открытие украинской школы в Венгрии. Первой такой школы. И господин премьер-министр заверил в поддержке этого проекта», – заявил Зеленский.

В свою очередь Орбан заявил, что с большой радостью услышал об инициативе Зеленского об открытии украинской школы в Венгрии.

«Сейчас украинские дети учатся во многих венгерских школах, много венгерских преподавателей учит украинских детей. Мне кажется, что они неплохо работают. Мы получили информацию от украинцев, которые временно находятся в Венгрии, что им это нравится», – заявил он.

Орбан добавил, что Венгрия понимает, что украинцы хотят получить и школу с украинским языком обучения.

«Финансирование этой школы венгерское государство берет на себя. Будет работать и будет столько школ, сколько нужно. Для нас очень важно, чтобы украинцы, которые находятся в Венгрии, чувствовали себя в Венгрии дома», – подчеркнул он.

В своем тг-канале Зеленский написал о визите Орбана. Президент Украины заявил, что с президентом Венгрии они обсуждали, «как приблизить справедливый и продолжительный мир».

«Сегодня мы с премьер-министром Виктором Орбаном обсудили самые принципиальные вопросы нашего добрососедства – торговлю, приграничное сотрудничество, вопросы инфраструктуры и энергетики. Говорили и о гуманитарной сфере – обо всем, что влияет на жизнь наших людей в Украине и Венгрии. В целом содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой нового двустороннего документа между нашими странами – документа, который будет регулировать все наши отношения, в основе которого будет лежать зеркальный подход к двусторонним отношениям Украины и Венгрии, и который позволит нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе», – отметил глава украинского государства.