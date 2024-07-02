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Крупнейший вуз Северного Кавказа открыл математическую школу в Баку

Крупнейший вуз Северного Кавказа открыл математическую школу в Баку

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) открыл в городе Баку математическую школу, направленную на углубление математических знаний школьников этой страны, сообщил ТАСС ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

«Северо-Кавказский федеральный университет укрепляет международное сотрудничество с Азербайджанской Республикой. Наша делегация приняла участие в ряде мероприятий, направленных на развитие молодежной и научно-образовательной политики двух стран. Одним из значимых событий в ходе визита стало открытие в городе Баку математической школы – уникального образовательного проекта СКФУ, направленного на углубление математических знаний школьников Азербайджана», – сказал ректор.

В рамках школы прошла интерактивная командная игра «Математическая регата».

«Университет уже длительное время сотрудничает с Азербайджанской Республикой в различных сферах. Одно из приоритетных направлений – реализация международной молодежной политики. Отмечу, что ежегодно проводятся форумы молодежных инициатив России и Азербайджана, где участники создают совместные проекты по таким направлениям, как добровольчество, туризм, молодежное предпринимательство, экология и другие», – добавил Беспалов.

В ходе рабочего визита ректор СКФУ Дмитрий Беспалов встретился с заместителем министра молодежи и спорта Азербайджана Индирой Гаджиевой. Стороны обсудили развитие молодежного студенческого туризма и организацию совместных мероприятий в рамках данной программы.

Также был рассмотрен вопрос о посещении азербайджанскими студентами в рамках «студтуризма» Северо-Кавказского федерального университета. Студенты смогут познакомиться не только с культурно-историческим наследием макрорегиона, но и с научными достижениями ведущего университета Северного Кавказа. Такую практику по развитию студенческого туризма планируется реализовывать на постоянной основе. Кроме того, был рассмотрен вопрос проведения на площадке СКФУ в июне следующего года школы молодого лидера с участием азербайджанских студентов.

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