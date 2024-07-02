Азербайджан экспортировал в Европу почти 40 млрд. кубометров газа

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Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился в Милане с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратини. На встрече обсуждался широкий спектр сотрудничества в энергетической сфере, а также в рамках председательства Азербайджана в COP29 и Италии в G7.

Было выражено удовлетворение высоким уровнем дружественных и стратегических партнерских отношений и развитием сотрудничества между Азербайджаном и Италией. Было подчеркнуто, что президент Ильхам Алиев придает значение всестороннему развитию отношений с Италией.

Согласно информации, было отмечено, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана, в Италию транспортировано более 30 млрд. кубометров из 37,9 млрд. кубометров газа, поставленного в Европу, а также то, что Азербайджан входит в тройку крупнейших поставщиков газа в Италию.

Поставки газа в Италию в этом году прогнозируются на уровне 9,6 млрд. кубометров, а расширение пропускной способности ТАР на 1,2 млрд. кубометров с 2026 года укрепит наше сотрудничество в вопросах энергетической безопасности и декарбонизации. Также обсуждалось сотрудничество с компанией «Ansaldo Energia» по обеспечению оборудованием строящейся электростанции мощностью 1280 МВт и подстанций на освобожденных территориях, оценены перспективы поставок возобновляемой энергии. Была выражена заинтересованность Италии в поставках «зеленой энергии» из Азербайджана через «Каспийско-Черноморско-Европейский коридор зеленой энергии».