Bild: Шольц намеренно скрывает правду о состоянии Байдена

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После провальных для Джо Байдена теледебатов в США обсуждают, стоит ли действующему президенту идти на второй срок.

В дискуссии с Дональдом Трампом стало очевидно, что нынешний хозяин Белого дома в плохой форме. В связи с этим обозреватель Bild Ханс-Йорг Фелевальд напоминает о недавнем интервью Олафа Шольца, где того спросили о состоянии президента США. «Джо Байден — очень ясный человек. Он чётко знает, что делает. Если говорить о международной политике, то он один из самых опытных политиков на планете», — ответил канцлер Германии и заявил, что 81-летний демократ победит на выборах.

«При недавних встречах с Байденом Шольц не мог не заметить, насколько плохо физическое (и психическое?) здоровье самого могущественного человека в мире. <..> Но канцлер Шольц знает: он не может публично комментировать растущие сомнения в Джо Байдене. Слишком многое для НАТО, Евросоюза, конфликта на Ближнем Востоке, спора с Китаем и войны в Украине зависит от того, выстоит ли Байден и остановит ли Трампа. Вот почему Шольц не хочет ничего знать о плохих [для Байдена] опросах», — отметил Фелевальд.