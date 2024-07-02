Украина хочет от Запада еще $10 млрд.

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Украина хочет получить от Запада 10 млрд долл. на закупку оружия у украинских производителей. Об этом заявил советник министра по стратегической промышленности Юрий Сак.

«Общая сумма средств (подтвержденных Западом – Ред.) на сегодняшний день уже 675 миллионов долларов. И, конечно, общая цель – это провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать 10 миллиардов долларов, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши производственные мощности так, как они способны это делать», – сказал Сак в эфире телемарафона.

По его словам, украинский ОПК способен производить гораздо больше, чем страна может закупить сама.

Пока из этих 10 млрд Дания, Канада и Нидерланды пообещали выделить 675 млн.