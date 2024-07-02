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Лукашенко: Весь мир дрогнет

Лукашенко: Весь мир дрогнет

Враги Беларуси хотят растянуть армию республики по границе и втянуть в «разборки», чтобы довести эскалацию в регионе до предела, уверен белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом лидер страны заявил во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его цитирует РИА Новости.

«Им просто не терпится втянуть нас в какие-то разборки, чтобы растащить нас по этой границе и сделать невозможным наше сопротивление, довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет», — высказался Лукашенко.

Он попросил Володина передать российскому президенту Владимиру Путину самые добрые пожелания и отметил, что намерен в ближайшее время обсудить с ним нарастающее напряжение вокруг Беларуси.

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