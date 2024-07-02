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Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны председателя Китайской Народной Республики. Си Цзиньпин прибыл в страну с официальным визитом в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Orda.kz.

В честь высокого гостя в столичном аэропорту выстроили почетный караул. В знак дружбы между народами Казахстана и Китая председателя Си Цзиньпина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке.

Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда документов. Си Цзиньпин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3-4 июля.

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