Россия заявила об уничтожении пяти истребителей Су-27 на аэродроме в Украине (видео)

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Минобороны России заявило об уничтожении истребителей Су-27 на аэродроме в Миргороде в Полтавской области Украины.

Ведомство утверждает, что групповой удар был нанесен 1 июля российским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». «В результате удара российской армии было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27», – говорится в сообщении.

Официально украинские власти не комментировали заявление российского оборонного ведомства.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат днем ранее в фейсбуке написал, что российские войска постоянно бьют по аэродромам, пытаясь уничтожить украинскую авиацию.

«Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так делают с начала вторжения», – написал Юрий Игнат.