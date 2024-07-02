Китай призвал НАТО задуматься о коренных причинах украинского кризиса

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Североатлантическому альянсу следует задуматься о своей роли в коренных причинах украинского кризиса и о том, что блок сделал для безопасности в Европе и во всем мире.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире вместо того, чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны», – сказала она.

Китай также выступает против вмешательства НАТО в свои внутренние дела под предлогом идеологических вопросов, заявила Мао Нин.

«Если идеологические вопросы используются для создания конфликтов, провоцирования конфронтации и обострения напряженности, Китай не может согласиться с таким подходом. Фактически НАТО продолжает бросать вызов КНР, вмешиваться в ее внутренние дела, искажая и дискредитируя внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также серьезно бросая вызов его интересам», – подчеркнула она.