В Ходжалы обнаружены брошенные армянами боеприпасы (видео)

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В ходе проведения инженерной разведки территории в Карабахском регионе было обнаружено значительное количество ящиков с боеприпасами и артиллерийских снарядов, принадлежавших армянским вооружённым формированиям и незаконным армянским вооружённым отрядам.

Как сообщает Минобороны, в результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений азербайджанской армии были конфискованы боеприпасы и снаряды, обнаруженные на территории Ходжалинского района.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.

