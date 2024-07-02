Призрак распада Евросоюза уже перестает быть призраком?

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Итак, Венгрия возглавила Совет Евросоюза. Да, на шесть месяцев, но насколько это малый срок для принятия тех или иных решений, особенно в свете будапештского девиза «Сделаем Европу вновь великой» — уж больно напоминающего атлантический взгляд Дональда Трампа. Это не может не вызвать негатива к Венгрии у стран, считающих себя лидерами ЕС, особенно с учетом позиции венгерского премьера Виктора Орбана, недавно озвученной в контексте единства Европы.

Так, зафиксировав наличие на континенте кризиса и продекларировав «исчезновение христианской цивилизации, определяющей рамки нашей жизни», Орбан заявил о состоянии упадка Евросоюза. Свидетельством этому он назвал «улетучивание европейского порядка» и континентальное нежелание «отстаивать свои интересы в международной политике».

Ответственность за происходящее Орбан возложил на «ошибочную политику» руководства ЕС, отметив, что «брюссельские бюрократы могут решать вопросы исключительно на пути ослабления национальных государств и укрепления собственной власти». Вслед за этим он провел параллель между ними и коммунистами, которые «вместо заботы об интересах народа навязывают ему собственные идеалы».

Орбан также заявил, что Брюссель «желает войны, считает ее своей и надеется победить Россию», используя «финансы европейцев в пользу Украины». Однако, по его словам, «санкции ударяют по европейским компаниям, приводя к росту инфляции», да к тому же на фоне формирования цен на энергоносители в «пять раз выше, нежели пять лет назад». Поэтому не случайно важнейшей направленностью периода председательствования Будапешта в Совете Евросоюза Орбан очертил «скорейшее завершение конфликта в Украине», который отражается на всей евро-площадке.

В унисон венгерскому премьеру президент Сербии Александр Вучич подчеркнул заинтересованность Запада «в богатых ресурсах России», критически отозвавшись о кандидатах на ответственные посты в ЕС, являющихся «радикально антироссийскими». По убеждению Вучича, «действия Брюсселя в его собственных глазах выглядят сигналом силы», но ведь Москва реагирует на происходящее озвучиванием планов «бороться до конца изо всех сил, используя все оружие, которое у нас есть».

Всё это отчетливо свидетельствует о том, что даже при всём желании не видеть этого проявляется отсутствие единства в Европе. Особенно учитывая результаты первого тура парламентских выборов во Франции, которые подвели ряд ведущих западных новостных агентств к составлению броских заголовков, типа «Единство политики ЕС под угрозой».

К тому же «Национальное объединение» (Марин Ле Пен и Жордан Барделла) во всеуслышание заявляет, что в случае формирования французского правительства этой партией будет отозван взнос Парижа в бюджет Евросоюза. Параллельно «Национальное объединение» заблаговременно озвучило планы видоизменить ракурс свободы передвижения в Шенгенской зоне, с «её резервацией для европейских граждан». Но самое главное, правые хотели бы подготовить почву для референдума, который должен продемонстрировать решимость французов проголосовать за преимущество национальных законов над общеевропейскими.

В целом, в свете ожидаемого европейцами утверждения на первой сессии нового Европарламента кандидатов на занятие основных постов в ЕС, власти континента в той или иной степени продолжают предпринимать шаги против правых сил.

Так, административный суд Мюнхена дал «зеленый свет» для соответствующих структур Баварии «осуществлять надзор за деятельностью» «Альтернативы для Германии» (АдГ) — вследствие наличия подозрений в отношении этой партии «в правом экстремизме», с дальнейшим информированием немецкого общества. Иск баварского отделения АдГ на это решение отклонён.

Говоря иными словами, на баварской земле АдГ продолжит функционировать под официальным колпаком спецслужб. Демократия налицо, однако.

На фоне этого ряд аналитиков подчеркивает, что в случае такого развития событий настанет период, когда знаменитая фраза Карла Маркса получит новое звучание: «Призрак бродит по Европе. Призрак распада ЕС». Ну а тут ещё посол Китая в США Се Фэн актуализировал необходимость «обсуждения глобальных вопросов всеми» — в целях поддержания «равноправного и упорядоченного многополярного мира, с объединением общих усилий для укрепления международной среды и мирного развития».

По его словам, Китай и развивающиеся страны «должны совместно противостоять любому сдерживанию и подавлению» под предлогом «защиты демократии или прав человека». В свете чего назрел этап для совместной деятельности в направлении «создания открытой, справедливой и недискриминационной среды для развития».

Таким образом, и в международном плане Европа продолжает терять позиции, где в совершенно новом измерении высвечивается значимость Глобального Юга. Это должно вынудить лидеров Евросоюза очень серьёзно подойти к изменению как внутренней, так и внешней повесток дня.

Но готовы ли они наступить на горло собственной песне?

Теймур Атаев