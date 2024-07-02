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Турция стала посредником между Сомали и Эфиопией

Турция стала посредником между Сомали и Эфиопией

Главы внешнеполитических ведомств Сомали и Эфиопии Ахмед Моалим Фики и Тайе Ацке-Селассие провели в Анкаре при посредничестве Турции раунд переговоров об урегулировании спорных вопросов между их странами.

Как сообщает МИД Турции, министры прибыли в Анкару по приглашению их турецкого коллеги Хакана Фидана.

«Министры [иностранных дел Эфиопии и Сомали] при посредничестве Турции смогли провести откровенный, теплый и перспективный обмен мнениями относительно имеющихся разногласий и изучить перспективы их разрешения в рамках взаимоприемлемого подхода. Министры Сомали и Эфиопии подтвердили свою приверженность мирному урегулированию разногласий и выразили признательность Турции за ее содействие, а также за ее конструктивный вклад. Они условились продолжить начатый диалог с целью решения проблем и обеспечения региональной стабильности. Министры договорились встретиться в Анкаре 2 сентября 2024 года для проведения второго раунда обсуждений», – говорится в распространенном МИД Турции совместном заявлении.

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