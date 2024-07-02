В Киеве после покушения умер критиковавший Токаева активист Садыков

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В Киеве скончался казахстанский активист и оппозиционер Айдос Садыков, на которого в середине июня было совершено покушение.

Об этом сообщила его жена Наталья, передает «Sputnik Казахстан».

По данным «Ак Жайык», активист 13 дней боролся за жизнь в реанимации после совершенного на него нападения. Он умер в 03:00 часов по местному времени.

Покушение на Садыкова было совершено 18 июня в Шевченковском районе Киева. Автомобиль оппозиционера получил несколько выстрелов в тот момент, когда он со своей женой находился в салоне. 56-летнего Айдоса Садыкова госпитализировали в тяжелом состоянии, его супруга Наталья не пострадала.

Садыкова связала покушение с оппозиционной деятельностью мужа. Киевская прокуратура начала досудебное расследование.