Армянские нарративы под правозащитным брендом |
Города Турции охватили антисирийские погромы, турки врываются в дома к беженцам (обновлено, видео) |
Португалия лишь в серии пенальти одолела Словению (фото) |
Нидерланды разрешили отправку десятков F-16 в Украину |
В Азербайджане отмечается День полиции |
Высокий суд принял меры в отношении рабского труда уйгуров |
Мирзоян: Открытие коммуникаций на Южном Кавказе поспособствует миру и стабильности |
Блинкен заявил об «исключительной возможности» для заключения мира между Баку и Ереваном |
Мирзоян рассказал Кулебе о важности мира с Азербайджаном |
Главное Политика

Орбан впервые с начала войны приехал в Украину (обновлено, видео)

Орбан впервые с начала войны приехал в Украину (обновлено, видео)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, где обсудит достижение мира в Украине.

Об этом заявил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, сообщает ТАСС.

«Главная тема встречи — возможность достижения мира», — отметил он. Хаваши добавил, что Орбан и Зеленский обсудят вопросы двусторонних отношений.

***

09:31 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Financial Times.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев во вторник. Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками», — сообщили источники издания.

Ранее Орбан в интервью телеканалу M1, что огонь в Украине прекратится, если президентом Соединенных Штатов станет Дональд Трамп.

Орбан заявил, что Европе нужно подготовиться к тому, что рано или поздно начнутся переговоры между Россией и США. Он также сказал, что Европа должна задаться вопросами, «где ее место в этом распределении», «кто представляет ее интересы и в чем они состоят».

Теги:
Из этой рубрики
Орбан впервые с начала войны приехал в Украину (обновлено, видео)
Политика

Орбан впервые с начала войны приехал в Украину (обновлено, видео)

2024/07/02, 10:46
В Иране заявили о готовности поддержать "Хезболлах" в случае вторжения Израиля
Политика

В Иране заявили о готовности поддержать «Хезболлах» в случае вторжения Израиля

2024/07/02, 09:46
Афганистан призывает Запад к диалогу и отмене санкций
Политика

Афганистан призывает Запад к диалогу и отмене санкций

2024/07/01, 22:10
Мирзоян: Открытие коммуникаций на Южном Кавказе поспособствует миру и стабильности
Политика

Мирзоян: Открытие коммуникаций на Южном Кавказе поспособствует миру и стабильности

2024/07/01, 21:44
ОЗА обвинила Freedom House в разжигании ненависти в регионе
Политика

ОЗА обвинила Freedom House в разжигании ненависти в регионе

2024/07/01, 21:32
Блинкен заявил об "исключительной возможности" для заключения мира между Баку и Ереваном
Политика

Блинкен заявил об «исключительной возможности» для заключения мира между Баку и Ереваном

2024/07/01, 21:18
Мирзоян рассказал Кулебе о важности мира с Азербайджаном
Политика

Мирзоян рассказал Кулебе о важности мира с Азербайджаном

2024/07/01, 21:10
Маск выступил в защиту Трампа и набросился на Камалу Харрис
Политика

Маск выступил в защиту Трампа и набросился на Камалу Харрис

2024/07/01, 20:54
Алиев на встрече с послом Канады выдвинул Еревану условие по мирному соглашению
Политика

Алиев на встрече с послом Канады выдвинул Еревану условие по мирному соглашению

2024/07/01, 20:17