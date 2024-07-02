Орбан впервые с начала войны приехал в Украину (обновлено, видео)

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, где обсудит достижение мира в Украине.

Об этом заявил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, сообщает ТАСС.

«Главная тема встречи — возможность достижения мира», — отметил он. Хаваши добавил, что Орбан и Зеленский обсудят вопросы двусторонних отношений.

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09:31 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Financial Times.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев во вторник. Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками», — сообщили источники издания.

Ранее Орбан в интервью телеканалу M1, что огонь в Украине прекратится, если президентом Соединенных Штатов станет Дональд Трамп.

Орбан заявил, что Европе нужно подготовиться к тому, что рано или поздно начнутся переговоры между Россией и США. Он также сказал, что Европа должна задаться вопросами, «где ее место в этом распределении», «кто представляет ее интересы и в чем они состоят».