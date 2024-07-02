Города Турции охватили антисирийские погромы, турки врываются в дома к беженцам (обновлено, видео)

Ночью в Серике, Анталья, турки начали выламывать двери и врываться в дома сирийских мигрантов, выкидывать вещи и поджигать квартиры.
***
09:07 Минувшей ночью в ряде турецких городов прошли акции протеста и погромы против сирийских беженцев.
Протесты шли в Газиантепе, Бурсе, Стамбуле. В Хатае подожгли продуктовый магазин, принадлежащий сирийцам.
Группа турок также собралась перед КПП Ончупынар на границе с Сирией.
В Серике, Анталья, турки вышли на улицы, били сирийцев и громили их объекты.
Напомним, антисирийские протесты вчера прошли в Кайсери. Как сообщалось, причиной стало изнасилование маленькой девочки сирийским беженцем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера осудил нападения на сирийцев:
«Ничего нельзя добиться путем разжигания ксенофобии и ненависти к мигрантам в обществе. Одной из причин прискорбных событий, устроенных вчера небольшой группой в Кайсери, является ядовитая риторика оппозиции».