На месте сгоревшего «Крокуса» появятся выставки

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Главный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где в марте был совершен теракт, планируется превратить в выставочное пространство.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что большая часть здания будет использована именно для выставок, пояснив планы по восстановлению пожаром уничтоженного зала.

В беседе с РИА Новости Воробьев подчеркнул, что ведется активное взаимодействие с владельцем в этом вопросе. Компания Crocus Group, которой принадлежит «Крокус Сити Холл», принадлежит семье бизнесмена Араса Агаларова.