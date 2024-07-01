Марков: Русские – это новые евреи

Флаг России показал на параде чемпионов Сергей Бобровский, вратарь хоккейной команда НХЛ «Пантеры Флориды», в связи с победой команды в чемпионате НХЛ.
Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков.
«Да, сейчас, чтобы в мире показать флаг России, требуется огромное мужество.
Потому что русские – это новые евреи, евреи 21 века. А для Америки русские – это новые негры. Политические репрессии в отношении русских официально разрешены.
Поэтому борьба за права русских в мире – это долг любого человека», – добавил он.