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Марков: Русские – это новые евреи

Марков: Русские - это новые евреи

Флаг России показал на параде чемпионов Сергей Бобровский, вратарь хоккейной команда НХЛ «Пантеры Флориды», в связи с победой команды в чемпионате НХЛ.

Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«Да, сейчас, чтобы в мире показать флаг России, требуется огромное мужество.

Потому что русские – это новые евреи, евреи 21 века. А для Америки русские – это новые негры. Политические репрессии в отношении русских официально разрешены.

Поэтому борьба за права русских в мире – это долг любого человека», – добавил он.

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