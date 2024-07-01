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Афганистан призывает Запад к диалогу и отмене санкций

Афганистан призывает Запад к диалогу и отмене санкций

Правительство «Талибана» в Афганистане заявило, что его участие во встрече под эгидой ООН в катарской Дохе демонстрирует приверженность Кабула позитивному взаимодействию.

«Афганцы создали систему, направленную на содействие позитивному взаимодействию с миром, однако в ответ они столкнулись с санкциями и ограничениями», – отметил официальный представитель движения.

Он подчеркнул, что политические разногласия не должны становиться причиной для давления на народ Афганистана в вопросах безопасности, политики и экономики.

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Афганистан призывает Запад к диалогу и отмене санкций
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