Мирзоян: Открытие коммуникаций на Южном Кавказе поспособствует миру и стабильности

48 Просмотров

Открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе будет способствовать миру и стабильности, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с генеральным секретарем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазарем Комэнеску в Ереване.

Визит главы ОЧЭС приурочен к старту председательства Армении в организации с 1 июля.

Мирзоян подчеркнул, что функционирование региональных маршрутов позволит интегрировать Южный Кавказ в мировую транспортную сеть. Армения возлагает большие надежды на ОЧЭС как на важную площадку для региональной интеграции и кооперации.

Эти вопросы будут в приоритете армянского председательства, резюмировал глава армянского внешнеполитического ведомства.