Мирзоян рассказал Кулебе о важности мира с Азербайджаном

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой.

Oб этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Армения.

Встреча состоялась в рамках Дубровницкого форума.

Собеседники обсудили вопросы двустороннего политического диалога. В этом контексте были отмечены проводимые в Киеве политические консультации и периодические контакты в различных форматах. Состоялся обмен мыслями по вопросам взаимодействия с Евросоюзом.

Собеседники коснулись также региональных тем.

Глава внешнеполитического ведомства РА представил текущую ситуацию, связанную с безопасностью на Южном Кавказе. Министр Мирзоян коснулся последних событий в процессе нормализации отношений с Азербайджаном, подчеркнув важность заключения мирного договора в контексте обеспечения региональной безопасности.