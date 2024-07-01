Мирзоян рассказал Кулебе о важности мира с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой.
Oб этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Армения.
Встреча состоялась в рамках Дубровницкого форума.
Собеседники обсудили вопросы двустороннего политического диалога. В этом контексте были отмечены проводимые в Киеве политические консультации и периодические контакты в различных форматах. Состоялся обмен мыслями по вопросам взаимодействия с Евросоюзом.
Собеседники коснулись также региональных тем.
Глава внешнеполитического ведомства РА представил текущую ситуацию, связанную с безопасностью на Южном Кавказе. Министр Мирзоян коснулся последних событий в процессе нормализации отношений с Азербайджаном, подчеркнув важность заключения мирного договора в контексте обеспечения региональной безопасности.