Маск выступил в защиту Трампа и набросился на Камалу Харрис

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Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис. Миллиардер предупредил политика, что в принадлежащей ему соцсети Х такое поведение недопустимо.

Вице-президент Соединённых Штатов ранее опубликовала пост, в котором утверждала, что бывший американский лидер Дональд Трамп собирается ввести национальный запрет на аборты в случае возвращения в Белый дом. Политик отметила, что в тандеме с действующим президентом Джо Байденом сделает всё возможное, чтобы отстоять «репродуктивные свободы» женщин.

«Когда политики или, по крайней мере, стажёр, который ведёт их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?» — оценил Маск публикацию Харрис.

Публикация Харрис в итоге появилась с контекстом, который ему добавили пользователи соцсети. Читатели напомнили, что бывший президент США отрицал планы запрещать аборты. В доказательство они привели многочисленные ссылки на публикации в СМИ и соцсетях, в которых упоминались заявления Трампа по этому поводу.