Токаев читает книги на китайском языке

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с Китаем у него связаны самые яркие воспоминания студенческой жизни. Глава республики дал интервью агентству «Синьхуа» накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Астану.

В общей сложности в Китае Токаев прожил восемь лет. За это время он глубоко изучил китайскую культуру, историю и язык.

«Учитывая быстро меняющиеся тенденции как в мире, так и в самом Китае, я регулярно читаю книги на китайском языке, чтобы поддерживать уровень знания языка, а также быть в курсе последних тенденций политического и социально-экономического развития Китая», – отметил глава Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал, что переходит на китайский язык в разговоре с Си Цзиньпином, чтобы максимально точно донести до коллеги особо значимые моменты, поскольку Казахстан собирается активно развивать отношения с Китаем.