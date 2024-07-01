На озере Нохур возникла опасность из-за повышения уровня воды (видео)

Уровень воды в озере Нохур повысился, что создало угрозу для прилегающих территорий.
Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
На горячую линию МЧС «112» поступила информация о повышении вследствие интенсивных дождей уровня воды в озере Нохур на территории села Нохургышлаг Габалинского района и возникновении угрозы для прилегающих территорий.
В этой связи на территорию были привлечены силы северо-западного регионального центра МЧС.
В настоящее время сотрудники центра принимают меры по снижению уровня воды с целью предотвращения разлива озера.