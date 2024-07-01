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На озере Нохур возникла опасность из-за повышения уровня воды (видео) |
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На озере Нохур возникла опасность из-за повышения уровня воды (видео)

На озере Нохур возникла опасность из-за повышения уровня воды (видео)

Уровень воды в озере Нохур повысился, что создало угрозу для прилегающих территорий.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о повышении вследствие интенсивных дождей уровня воды в озере Нохур на территории села Нохургышлаг Габалинского района и возникновении угрозы для прилегающих территорий.

В этой связи на территорию были привлечены силы северо-западного регионального центра МЧС.

В настоящее время сотрудники центра принимают меры по снижению уровня воды с целью предотвращения разлива озера.

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