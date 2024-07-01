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Греция переходит на рабочую 6-дневку

Греция переходит на рабочую 6-дневку

Греция начала переходить на шестидневную рабочую неделю. Об этом говорится в интервью эксперта по трудовым вопросам Матины Триантафилли греческому телеканалу ERT.

По ее словам, согласно нормам закона номер 5053, вступившего в силу с 1 июля, шесть дней в неделю могут начать трудиться сотрудники компаний, в которых введена круглосуточная посменная работа. Кроме того, это касается организаций, где нет 24-часового рабочего цикла. Работодатель, решившийся на такие перемены, должен проинформировать соответствующие госорганы, сотрудников, а также доказать, что на его предприятии появился дополнительный объем работы. Продолжительность шестого рабочего дня не может превышать восьми часов.

Кроме того, шестидневку нельзя вводить в пищевой промышленности, секторе туризма, предприятиях, где есть ночные смены, а также для сотрудников образовательных учреждений. Впрочем, есть вероятность, что шесть дней в неделю заставят трудиться чиновников органов местного самоуправления, налоговых инспекций, государственной почты, государственной энергетической и водной компаний.

Заработную плату за дополнительный рабочий день повысят на 40 процентов. Если он выпадет на воскресенье или праздник, то сотрудник получает право на надбавку, которая может составить 115 процентов его дневной зарплаты.

Новый закон жестко раскритиковал профессор трудового права Арис Казакос. Он считает, что новые нормы убивают принцип пятидневной рабочей недели и дают работодателю исключительное право приказать работнику трудиться еще один день в неделю. Последний не имеет права отказываться. Казакос подчеркнул, что в Греции постепенно исчезают коллективные договоры. Им на смену приходят индивидуальные, в которых работодатель может прописать все, что хочет. И это притом что согласно данным Евростата, жители Греции уже работают больше всех в ЕС. В 2022 году они в среднем находились на работе 42,8 часа в неделю. По доходам трудящихся Греция заняла 15-е место в ЕС. Из-за низких зарплат многие вынуждены устраиваться на две работы. Почти 27 процентов греков тратят больше 40 процентов их доходов на аренду жилья.

Казакос предупредил, что наращивание продолжительности рабочего дня оборачивается ростом числа несчастных случаев на производстве. Кроме того, все больше граждан Греции уезжают за границу. Например, в секторе туризма уже ощущается острая нехватка кадров.

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