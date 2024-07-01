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Айшат Кадырова получила медаль Международного союза татар

Айшат Кадырова получила медаль Международного союза татар

Дочь главы Чечни, зампред правительства республики Айшат Кадырова получила медаль Международного союза татар, сообщил Рамзан Кадыров в телеграм-канале. Prokazan уточняет, что речь идет о медали «За большие заслуги перед татарским народом».

В Грозном 30 июня прошли мероприятия в честь татарского праздника сабантуя.

«В ходе открытия сабантуя Василь Шайхразиев вручил заместителю председателя правительства ЧР Айшат Кадыровой и дорогому брату, министру ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву медали Международного союза татар», — рассказал Кадыров. Он добавил, что члены делегации из Татарстана получили почетные грамоты и благодарственные письма главы Чечни.

Старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой 25 лет. Она стала заместителем главы правительства Чечни по социальному блоку в октябре. До этого, с октября 2021 года, она возглавляла министерство культуры Чечни.

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