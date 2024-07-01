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Главное Мир

Бербок резко высказалась о планах Путина в Европе

Бербок резко высказалась о планах Путина в Европе

У президента России Владимира Путина есть план пошатнуть безопасность Европы. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выступления на YouTube-канале Федеральной академии политики безопасности.

«Целью Путина является желание пошатнуть безопасность в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для нас», — сообщила дипломат.

Бербок добавила, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо «защитить каждый квадратный сантиметр» территории. Она также отметила, что Киев «нуждается в дальнейшей поддержке стран сообщества».

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