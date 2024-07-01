В Украине введут санкции против армянских виноделов, продающих продукцию в России

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Украинская межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики рассматривает вопрос о введении санкций против грузинских и армянских виноделов, продукция которых продается в РФ.

Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда».

По его информации, корпорация «Укрвинпром», объединяющая украинских производителей вина, в конце мая отправила в Службу безопасности Украины (СБУ) требование ввести санкции против некоторых грузинских и армянских виноделов, продукция которых представлена как в украинских, так и в российских торговых сетях. В письме перечислены 17 предприятий, среди которых производители известных марок бренди Ararat и Sarajishvili и грузинских вин «Братья Асканели».

Предлагается на 10 лет запретить им проведение торговых операций, аннулировать их лицензии и заблокировать активы. «Предусмотренных мер будет достаточно, чтобы украинские торговые сети не смогли завозить продукцию предприятий из санкционного списка и продавать ее в Украине. Если решение утвердит межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики, таможня не будет пропускать продукцию в страну», – пояснил «Экономической правде» генеральный директор «Укрвинпрома» Владимир Кучеренко.

В обращении к СБУ утверждается, что акционерами нескольких грузинских винодельческих заводов являются члены дружественной российским властям политической партии «Грузинская мечта». Авторы письма называют Зураба Чхаидзе (ООО «Традиционная винодельня «Кахри»), Вахтанга Каричашвили (ООО «Болеро энд компани», ООО «ГВМТ груп»), Заала Дугладзе, Зазу Кикабидзе (Georgian Wine Ltd.), Нану Менабдишвили (ООО «Цинандали старый винодельческий завод»). Речь идет о винах и бренди под торговыми марками «Пиросмани» (ООО «Дом грузинского вина»), «Гурджи» (ООО «Гурджи»), Aregi (ООО «Астафян холдинг»).

Такой запрос, как указывает издание, рассматривается межведомственной рабочей группой по вопросам реализации государственной санкционной политики с привлечением министерства аграрной политики и Минэкономики.