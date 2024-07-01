Кремль заявил, что внимательно наблюдает за парламентскими выборами во Франции

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Кремль внимательно наблюдает за парламентскими выборами во Франции, где накануне завершился первый тур. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, итоги первого тура подтверждают уже намеченные предпочтения европейских избирателей. Согласно результатам первого тура, на парламентских выборах во Франции лидирует правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

«Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов, подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции, ну, дождемся, наверное, второго тура»,— рассказал пресс-секретарь. Он отметил, что лидерство правых на выборах во Франции отражает европейские традиции.

Партия «Национальное объединение» победила в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Как сообщало МВД страны, партия получила 33,4% голосов. На втором месте — левый блок «Новый народный фронт» (27,98%). На третьем месте расположилась коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе» (20,76%).