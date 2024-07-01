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Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по разминированию Черного моря

Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по разминированию Черного моря

В понедельник, 1 июля, Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, особенно для украинского экспорта зерна.

Об этом сообщает Bloomberg.

Инициатива, возглавляемая Стамбулом, направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенных районах Черного моря в результате войны.

В прошлом году российский ракетный удар вблизи Одессы поразил коммерческое судно, в результате чего погиб капитан и были ранены другие. Судно, нанятое сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc., также было повреждено взрывом во время плавания из украинского порта в Черном море в ноябре.

В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам после неоднократных атак и перебоев в работе после полномасштабного вторжения России. Тем не менее порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми ударами со стороны России, которые продолжают прерывать работу.

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