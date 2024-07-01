В Баку вынесен приговор тренеру и его ученикам

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Завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в хулиганстве главного тренера по смешанным единоборствам Федерации грэпплинга и ММА Азербайджана Руслана Эфендиева и его учеников – Хазара Рустамова, Вугара Керимова, Руфата Асадова и Тофига Мусаева.

Приговор был зачитан после совещания судей на заседании в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева, передает АПА.

Согласно приговору Хазар Рустамов, Руфат Асадов, Руслан Эфендиев, Вугар Керимов приговорены к 6 месяцам лишения свободы.

Тофиг Мусаев был оштрафован на 1500 манатов.