Кремль ответил на предложение Зеленского, Арестович говорит о «сенсационном» развороте украинских властей на 180 градусов |
Соратница Зеленского обвинила генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания |
Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности |
Протесты во Франции |
В Турции начались протесты после того, как сирийский мигрант изнасиловал 5-летнего ребенка |
На выборах во Франции сторонники Макрона терпят разгромное поражение. Окончательные данные (обновлено) |
Наши борцы выиграли чемпионат Европы, опередив Армению |
Украина получает данные с разведывательных самолетов НАТО |
Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты |
Главное Общество

Лучше поздно, чем никогда: Пока Генпрокуратура реагировала, в Баку вырубили более 200 деревьев

Лучше поздно, чем никогда: Пока Генпрокуратура реагировала, в Баку вырубили более 200 деревьев

В июне этого года было проведено расследование на основании обращения граждан, по материалам, полученным от Минэкологии и природных ресурсов и информации, опубликованной в СМИ об уничтожении зеленых насаждений на пересечении улиц М.Миргасымова, Х.Шушинского, И.Гасымова и М.Топчубашова Насиминского района Баку.

Информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В результате расследований установлено, что в результате незаконной вырубки 198 деревьев и кустарников на указанной территории нанесен ущерб природе на сумму более 413 тысяч манатов, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Управлением вынесено 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) и 308.1 (неисполнение служебных обязанностей) УК РФ, возбуждено уголовное дело и проводится предварительное расследование.

Также на основании информации, опубликованной в СМИ, в Генеральной прокуратуре проведено расследование нескольких инцидентов с незаконными рубками, произошедшими в августе-декабре 2023 года на данном участке.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 и 259.2.4  и направлено в соответствующие органы внутренних дел для расследования.

Отмечается, что Генеральная прокуратура обеспечила выплату в госбюджет более 371 тысячи манатов за ущерб, причиненный природе в результате нескольких инцидентов с незаконной вырубкой деревьев, произошедших в августе-декабре 2023 года.

В настоящее время путем продолжения предварительного следствия по указанным уголовным делам будет обеспечено установление и привлечение к ответственности всего круга лиц, совершивших нарушения закона.

Теги:
Из этой рубрики
Комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией обменялись проектами
Общество

Комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией обменялись проектами

2024/07/01, 16:12
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе
Общество

Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе

2024/07/01, 16:01
В Баку вынесен приговор тренеру и его ученикам
Общество

В Баку вынесен приговор тренеру и его ученикам

2024/07/01, 14:53
Лучше поздно, чем никогда: Пока Генпрокуратура реагировала, в Баку вырубили более 200 деревьев
Общество

Лучше поздно, чем никогда: Пока Генпрокуратура реагировала, в Баку вырубили более 200 деревьев

2024/07/01, 14:36
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

2024/07/01, 13:48
При поддержке Azercell прошел очередной «Лагерь информатики»
Общество

При поддержке Azercell прошел очередной «Лагерь информатики»

2024/07/01, 13:17
В Шабранском районе в ДТП с грузовиком погиб сотрудник ГТК, еще трое пострадали
Общество

В Шабранском районе в ДТП с грузовиком погиб сотрудник ГТК, еще трое пострадали

2024/07/01, 12:55
В Баку запущены новые автобусные маршруты
Общество

В Баку запущены новые автобусные маршруты

2024/07/01, 12:25
С сентября в частных детсадах можно будет бесплатно получать дошкольное образование
Общество

С сентября в частных детсадах можно будет бесплатно получать дошкольное образование

2024/07/01, 11:25