Лучше поздно, чем никогда: Пока Генпрокуратура реагировала, в Баку вырубили более 200 деревьев

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В июне этого года было проведено расследование на основании обращения граждан, по материалам, полученным от Минэкологии и природных ресурсов и информации, опубликованной в СМИ об уничтожении зеленых насаждений на пересечении улиц М.Миргасымова, Х.Шушинского, И.Гасымова и М.Топчубашова Насиминского района Баку.

Информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В результате расследований установлено, что в результате незаконной вырубки 198 деревьев и кустарников на указанной территории нанесен ущерб природе на сумму более 413 тысяч манатов, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Управлением вынесено 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) и 308.1 (неисполнение служебных обязанностей) УК РФ, возбуждено уголовное дело и проводится предварительное расследование.

Также на основании информации, опубликованной в СМИ, в Генеральной прокуратуре проведено расследование нескольких инцидентов с незаконными рубками, произошедшими в августе-декабре 2023 года на данном участке.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 и 259.2.4 и направлено в соответствующие органы внутренних дел для расследования.

Отмечается, что Генеральная прокуратура обеспечила выплату в госбюджет более 371 тысячи манатов за ущерб, причиненный природе в результате нескольких инцидентов с незаконной вырубкой деревьев, произошедших в августе-декабре 2023 года.

В настоящее время путем продолжения предварительного следствия по указанным уголовным делам будет обеспечено установление и привлечение к ответственности всего круга лиц, совершивших нарушения закона.