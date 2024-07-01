Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

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Завтра в Азербайджане преимущественно будет без осадков. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Однако в течение дня местами вероятны дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 28-32° тепла.

Атмосферное давление – 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы, в горных и предгорных районах – интенсивные ливни, вероятно выпадение града. Ночью и утром временами ожидается туман. Восточный ветер будет усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-32° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 14-18° тепла.