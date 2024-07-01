Кремль ответил на предложение Зеленского, Арестович говорит о «сенсационном» развороте украинских властей на 180 градусов

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Владимир Путин по-прежнему открыт для переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах через посредников.

«Президент говорил, что РФ открыта для любого общения с целью достичь цели, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость», — заявил Песков.

Зеленский ранее заявил, что переговоры с Россией Украина может начать вести через посредников. В качестве примера он привел зерновую сделку, в которой свою роль играли Турция и ООН.

Между тем, Алексей Арестович, экс-советник Офиса президента Украины заявил, что разворот Киева на 180 градусов по поводу переговоров с РФ не вписывается в повестку местных СМИ, которую навязывали украинцам.

«Повестка украинских СМИ из чего состоит? Первое – россияне гибнут пачками. Второе – Украина может победить, если Запад будет правильно помогать. Третье – клеймить предателей. Четвертое – светская хроника, кошка родила котят. И тут выходит Зеленский и говорит, что будет мириться. Это просто не вписывается в шаблоны», – говорит Арестович.

По его словам, власть сама создала такую повестку с ожиданиями победы и выхода на границы 1991 года, но теперь резко, без предварительной подготовки начала говорить о том, что намерена мириться и заканчивать войну. И у людей от этого может случиться «взрыв мозга».

«Зеленский говорит в Брюсселе, что мы будем мириться – слишком большие потери. Я вот представляю, что творится в голове обывателя. Обывателю украинскому мы только что рассказывали, что мы про потери не скажем, но они в 10 раз меньше, чем у россиян. Россияне пачками умирают. И два с половиной года заявлялось, что у нас война до границ 1991 года, мы разгромим врага и так далее. А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как? Эшелон общественного мнения разогнан, он на полных парах, 120 вагонов на скорости 120 км в час, его тормозить не может никто, тормозной путь 80 км. И вдруг машинист говорит, ребята, подождите секунду, мы вообще сейчас едем уже в совершенно другую сторону. У нас до конца года будет мирное предложение, и, конечно, надо заканчивать войну. И это без какой-либо предварительной подготовки, без постепенной работы с общественным мнением, чтоб его подготовить к переменам», – говорит Арестович.