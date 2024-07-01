Соратница Зеленского обвинила генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания

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Депутат Верховной рады от фракции президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила командующих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в потерях личного состава в результате безуспешных штурмов.

В интервью британской газете The Times Безуглая заявила, что приказ восстановить контроль над позициями могут получить как военные повара без надлежащей военной подготовки, так и офицеры, которые занимают административные должности.

«Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат», – говорит она.

«Они знают, что они этого сделать не смогут и могут погибнуть», – заявила депутат изданию. Газета приводит слова украинских политаналитиков, которые считают, что критика украинского генералитета из уст Безуглой является отражением настроений как в офисе украинского президента, так и в некоторых военных кругах.

Безуглая высказалась за перестановки в верхах ВСУ, а также напомнила, как помогла усилить войска в начале 2022 года.