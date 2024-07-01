Соратница Зеленского обвинила генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания |
Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности |
Протесты во Франции |
В Турции начались протесты после того, как сирийский мигрант изнасиловал 5-летнего ребенка |
На выборах во Франции сторонники Макрона терпят разгромное поражение. Окончательные данные (обновлено) |
Наши борцы выиграли чемпионат Европы, опередив Армению |
Украина получает данные с разведывательных самолетов НАТО |
Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты |
Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте |
Главное Мир

Соратница Зеленского обвинила генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания

Соратница Зеленского обвинила генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания

Депутат Верховной рады от фракции президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила командующих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в потерях личного состава в результате безуспешных штурмов.

В интервью британской газете The Times Безуглая заявила, что приказ восстановить контроль над позициями могут получить как военные повара без надлежащей военной подготовки, так и офицеры, которые занимают административные должности.

«Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат», – говорит она.

«Они знают, что они этого сделать не смогут и могут погибнуть», – заявила депутат изданию. Газета приводит слова украинских политаналитиков, которые считают, что критика украинского генералитета из уст Безуглой является отражением настроений как в офисе украинского президента, так и в некоторых военных кругах.

Безуглая высказалась за перестановки в верхах ВСУ, а также напомнила, как помогла усилить войска в начале 2022 года.

Теги:
Из этой рубрики
Соратница Зеленского обвинила генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания
Мир

Соратница Зеленского обвинила генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания

2024/07/01, 12:59
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Мир

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

2024/07/01, 12:12
В Украине готовили захват Рады и свержение Зеленского
Мир

В Украине готовили захват Рады и свержение Зеленского

2024/07/01, 11:26
Чего боится Путин
Мир

Чего боится Путин

2024/07/01, 11:17
Протесты во Франции
Мир

Протесты во Франции

2024/07/01, 11:03
В Турции начались протесты после того, как сирийский мигрант изнасиловал 5-летнего ребенка
Мир

В Турции начались протесты после того, как сирийский мигрант изнасиловал 5-летнего ребенка

2024/07/01, 10:55
АдГ готовится к триумфу
Мир

АдГ готовится к триумфу

2024/07/01, 10:51
Жена Макрона забыла правила голосования (видео)
Мир

Жена Макрона забыла правила голосования (видео)

2024/07/01, 10:44
На выборах во Франции сторонники Макрона терпят разгромное поражение. Окончательные данные (обновлено)
Мир

На выборах во Франции сторонники Макрона терпят разгромное поражение. Окончательные данные (обновлено)

2024/07/01, 10:31