В Баку запущены новые автобусные маршруты

С сегодняшнего дня в Баку началось внедрение новой маршрутной сети.
Информацию об этом распространило Министерство цифрового развития и транспорта.
Сообщается, что пассажирам стали доступны маршруты 120 и 121Е, соединяющие поселок Говсан (социальные дома MIDA) со станциями метро «28 мая» и «Ахмедлы», а также 140 и 140Е, соединяющие поселки Шувелан и Мардакан с Центром транспортного обмена «Кёроглу».
Экспресс-маршруты 121E и 140E будут работать с 06:30 до 21:00 и будут останавливаться только на заранее определенных остановках по маршруту. Это позволит пассажирам добраться до места назначения за более короткое время.
Эксплуатацию регулярного маршрута №46, соединяющего станцию метро «28 мая» с поселком Гюнешли, будет осуществлять новый перевозчик, победивший в конкурсе. На указанных маршрутах с безналичной оплатой будут курсировать автобусы средней и большой вместимости с экологически чистыми двигателями, работающими на сжатом природном газе, в соответствии с современным стандартом «Евро-6».
Кроме того, современные и комфортабельные автобусы введены в эксплуатацию на регулярном маршруте №12, соединяющем улицу М.Шарифли (туберкулезный диспансер) и улицу Джаваншира Хатаинского района.
В рамках работ по оптимизации ликвидирован регулярный маршрут № 136, действующий по направлению поселок Шувелан – Центр транспортного обмена «Кёроглу».