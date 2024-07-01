В Баку запущены новые автобусные маршруты

252 Просмотров

С сегодняшнего дня в Баку началось внедрение новой маршрутной сети.

Информацию об этом распространило Министерство цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что пассажирам стали доступны маршруты 120 и 121Е, соединяющие поселок Говсан (социальные дома MIDA) со станциями метро «28 мая» и «Ахмедлы», а также 140 и 140Е, соединяющие поселки Шувелан и Мардакан с Центром транспортного обмена «Кёроглу».

Экспресс-маршруты 121E и 140E будут работать с 06:30 до 21:00 и будут останавливаться только на заранее определенных остановках по маршруту. Это позволит пассажирам добраться до места назначения за более короткое время.

Эксплуатацию регулярного маршрута №46, соединяющего станцию ​​метро «28 мая» с поселком Гюнешли, будет осуществлять новый перевозчик, победивший в конкурсе. На указанных маршрутах с безналичной оплатой будут курсировать автобусы средней и большой вместимости с экологически чистыми двигателями, работающими на сжатом природном газе, в соответствии с современным стандартом «Евро-6».

Кроме того, современные и комфортабельные автобусы введены в эксплуатацию на регулярном маршруте №12, соединяющем улицу М.Шарифли (туберкулезный диспансер) и улицу Джаваншира Хатаинского района.

В рамках работ по оптимизации ликвидирован регулярный маршрут № 136, действующий по направлению поселок Шувелан – Центр транспортного обмена «Кёроглу».