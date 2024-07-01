Соратница Зеленского обвинила генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания |
Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности |
Протесты во Франции |
В Турции начались протесты после того, как сирийский мигрант изнасиловал 5-летнего ребенка |
На выборах во Франции сторонники Макрона терпят разгромное поражение. Окончательные данные (обновлено) |
Наши борцы выиграли чемпионат Европы, опередив Армению |
Украина получает данные с разведывательных самолетов НАТО |
Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты |
Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте |
Главное Общество

В Баку запущены новые автобусные маршруты

В Баку запущены новые автобусные маршруты

С сегодняшнего дня в Баку началось внедрение новой маршрутной сети.

Информацию об этом распространило Министерство цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что пассажирам стали доступны маршруты 120 и 121Е, соединяющие поселок Говсан (социальные дома MIDA) со станциями метро «28 мая» и «Ахмедлы», а также 140 и 140Е, соединяющие поселки Шувелан и Мардакан с Центром транспортного обмена «Кёроглу».

Экспресс-маршруты 121E и 140E будут работать с 06:30 до 21:00 и будут останавливаться только на заранее определенных остановках по маршруту. Это позволит пассажирам добраться до места назначения за более короткое время.

Эксплуатацию регулярного маршрута №46, соединяющего станцию ​​метро «28 мая» с поселком Гюнешли, будет осуществлять новый перевозчик, победивший в конкурсе. На указанных маршрутах с безналичной оплатой будут курсировать автобусы средней и большой вместимости с экологически чистыми двигателями, работающими на сжатом природном газе, в соответствии с современным стандартом «Евро-6».

Кроме того, современные и комфортабельные автобусы введены в эксплуатацию на регулярном маршруте №12, соединяющем улицу М.Шарифли (туберкулезный диспансер) и улицу Джаваншира Хатаинского района.

В рамках работ по оптимизации ликвидирован регулярный маршрут № 136, действующий по направлению поселок Шувелан – Центр транспортного обмена «Кёроглу».

Теги:
Из этой рубрики
При поддержке Azercell прошел очередной «Лагерь информатики»
Общество

При поддержке Azercell прошел очередной «Лагерь информатики»

2024/07/01, 13:17
В Шабранском районе в ДТП с грузовиком погиб сотрудник ГТК, еще трое пострадали
Общество

В Шабранском районе в ДТП с грузовиком погиб сотрудник ГТК, еще трое пострадали

2024/07/01, 12:55
В Баку запущены новые автобусные маршруты
Общество

В Баку запущены новые автобусные маршруты

2024/07/01, 12:25
С сентября в частных детсадах можно будет бесплатно получать дошкольное образование
Общество

С сентября в частных детсадах можно будет бесплатно получать дошкольное образование

2024/07/01, 11:25
С сегодняшнего дня пенсионный возраст для женщин в Азербайджане составит 64 года
Общество

С сегодняшнего дня пенсионный возраст для женщин в Азербайджане составит 64 года

2024/07/01, 09:55
Житель Баку задушил сестру и отправился в полицию
Общество

Житель Баку задушил сестру и отправился в полицию

2024/07/01, 09:12
В Хазарском районе младенец пострадал в ДТП
Общество

В Хазарском районе младенец пострадал в ДТП

2024/07/01, 00:31
3 человека стали жертвами ДТП в Гахе, 6 пострадали
Общество

3 человека стали жертвами ДТП в Гахе, 6 пострадали

2024/06/30, 23:32
Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты
Общество

Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты

2024/06/30, 20:55