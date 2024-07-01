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В Украине готовили захват Рады и свержение Зеленского

В Украине готовили захват Рады и свержение Зеленского

Служба безопасности Украины задержала провокаторов, пытавшихся захватить здание Рады и устроить беспорядки в Киеве после Дня Конституции.

По данным следствия, под под видом проведения так называемого «вече» злоумышленники планировали объявить об «отстранении от власти» действующего военно-политического руководства Украины, после чего захватить здание Верховной Рады и заблокировать работу органа правления.

Для сбора людей «общественные активисты» планировали устроить в центре столицы якобы мирное собрание, а большинство участников задействовать «в темную». Информацию о «беспорядках» в Киеве злоумышленники планировали распространять через украинские и иностранные информресурсы, таким образом попытавшись раскачать общественно-политическую ситуацию внутри Украины.

Организатор мероприятия – руководитель общественного союза, который уже имел опыт участия в антиукраинских провокациях.

Задержанных взяли под стражу, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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