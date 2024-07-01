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В Турции отменили ограничение на ежегодное увеличение арендной платы

В Турции отменили ограничение на ежегодное увеличение арендной платы

Ограничение на ежегодное увеличение арендной платы более чем на 25% прекращает действие в Турции с 1 июля. Теперь арендодатели смогут повышать аренду в пределах, определенных индексом потребительских цен, и исходя из уровня инфляции, сообщает телеканал NTV.

В мае индекс потребительских цен в республике составил 3,37%, инфляция в годовом исчислении была на уровне 75,4%. Данные по инфляции за июнь Институт статистики Турции огласит 3 июля.

Власти Турции со 2 июля 2022 года ввели жесткое правило для арендодателей, которое не дает им права повышать плату по действующим контрактам аренды более чем на 25% относительно указанной в соглашении суммы за предыдущий год. В 2023 году эти нормы были продлены еще на один год.

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