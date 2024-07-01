Уходящий с поста генсека НАТО Столтенберг сделал ряд заявлений

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Уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США останутся сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

Такое мнение он выразил в интервью газете Yomiuri Shimbun.

«В Соединенных Штатах существует сильная поддержка Украины со стороны обеих партий. Независимо от того, кто будет избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО», – сказал он.

НАТО не считает Китай противником, однако, по мнению альянса, Пекин бросает вызов его ценностям и интересам, отметил Столтенберг.

«НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности», – сказал он. Также Столтенберг утверждал, что КНР якобы угрожает Тайваню и соседним с ним странам.

Кроме того, генсек НАТО обвинил Китай в оказании военной поддержки РФ. Он выступил с утверждением, что тем самым Пекин «разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны».

Североатлантический альянс будет продолжать укреплять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию, Республику Корея и Японию, отметил Столтенберг.

«Нам необходимо сделать наше партнерство значимым», – отметил он. По словам Столтенберга, речь идет об усилении взаимодействия в таких сферах, как контроль над вооружениями, развитие технологий, противодействие кибератакам.

Говоря о перспективах открытия офиса НАТО в Токио, генсек заявил, что на предстоящем в июле саммите Североатлантического альянса никаких решений на этот счет принято не будет.