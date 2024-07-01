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Уходящий с поста генсека НАТО Столтенберг сделал ряд заявлений

Уходящий с поста генсека НАТО Столтенберг сделал ряд заявлений

Уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США останутся сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

Такое мнение он выразил в интервью газете Yomiuri Shimbun.

«В Соединенных Штатах существует сильная поддержка Украины со стороны обеих партий. Независимо от того, кто будет избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО», – сказал он.

НАТО не считает Китай противником, однако, по мнению альянса, Пекин бросает вызов его ценностям и интересам, отметил Столтенберг.

«НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности», – сказал он. Также Столтенберг утверждал, что КНР якобы угрожает Тайваню и соседним с ним странам.

Кроме того, генсек НАТО обвинил Китай в оказании военной поддержки РФ. Он выступил с утверждением, что тем самым Пекин «разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны».

Североатлантический альянс будет продолжать укреплять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию, Республику Корея и Японию, отметил Столтенберг.

«Нам необходимо сделать наше партнерство значимым», – отметил он. По словам Столтенберга, речь идет об усилении взаимодействия в таких сферах, как контроль над вооружениями, развитие технологий, противодействие кибератакам.

Говоря о перспективах открытия офиса НАТО в Токио, генсек заявил, что на предстоящем в июле саммите Североатлантического альянса никаких решений на этот счет принято не будет.

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