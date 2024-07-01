Житель Баку задушил сестру и отправился в полицию

1 июля в прокуратуру Бинагадинского района поступила информация об убийстве Тахмины Гасымовой 2004 года рождения на территории Бинагадинского района.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Бинагадинского района.
В поселке Расулзаде Тебриз Гасымов 1997 года рождения задушил свою сестру Тахмину Гасымову на почве личных отношений. По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК и проводится предварительное расследование.
После инцидента Тебриз Гасымов, добровольно явившись в полицию, был задержан прокуратурой в качестве подозреваемого.