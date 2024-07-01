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Главное Общество

Житель Баку задушил сестру и отправился в полицию

Житель Баку задушил сестру и отправился в полицию

1 июля в прокуратуру Бинагадинского района поступила информация об убийстве Тахмины Гасымовой 2004 года рождения на территории Бинагадинского района.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Бинагадинского района.

В поселке Расулзаде Тебриз Гасымов 1997 года рождения задушил свою сестру Тахмину Гасымову на почве личных отношений. По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК и проводится предварительное расследование.

После инцидента Тебриз Гасымов, добровольно явившись в полицию, был задержан прокуратурой в качестве подозреваемого.

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