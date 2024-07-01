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Главное Мир

Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Россия с 1 июля на месяц станет председателем Совбеза ООН.

Об этом пишет РИА Новости.

На время председательства Россия запланировала три ключевых мероприятия.

Планируются открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству, чтобы «построить более справедливый устойчивый миропорядок».

Кроме того, на 17 июля запланированы открытые дебаты по проблематике урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Также 19 июля пройдут дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с региональными организациями — ОДКБ, СНГ и ШОС.

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