Во Франции президентская коалиция снимет около 60 кандидатов с предвыборной гонки

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Около 60 кандидатов президентской коалиции «Вместе за республику» будут сняты с предвыборной гонки во втором туре парламентских выборов во Франции, чтобы не допустить победы оппозиционной партии «Национальное объединение». Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

«Мы сделали такой выбор после первого тура в более чем 60 избирательных округах. Это будет означать снятие наших кандидатов, сохранение которых на третьем месте привело бы к избранию депутата от Национального объединения против другого кандидата, который бы, как и мы, защищал ценности республики», – сказал Атталь.