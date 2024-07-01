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Наши борцы выиграли чемпионат Европы, опередив Армению

Наши борцы выиграли чемпионат Европы, опередив Армению

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала первой на чемпионате Европы U-17 в сербском городе Нови-Сад.

Согласно информации Федерации борьбы Азербайджана, юношеская сборная страны по вольной борьбе, завоевав на континентальном первенстве 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, набрала 160 очков и стала чемпионом в командном зачете.

Азербайджан на 36 очков опередил Армению, занявшую второе место, а Турция с 119 очками определилась на третьем месте.

В составе сборной медалей удостоились: Мухаммед Исмаилов (51 кг) и Иса Юсибов (65 кг) – золото, Гусейн Исмаилов (60 кг) и Мухамад Гантемиров (110 кг) – серебро, Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг) и Гусейн Гусейнов (55 кг) – бронза.

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