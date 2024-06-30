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3 человека стали жертвами ДТП в Гахе, 6 пострадали

3 человека стали жертвами ДТП в Гахе, 6 пострадали

Трое из пострадавших в серьезном ДТП в Гахе, в результате которой погибли три человека, являются гражданами Турции.

Среди пострадавших в результате аварии – граждане Турции Афсана Рагим гызы Батмаз 1993 года рождения и двое ее детей, дочь Сера Тамер гызы Батмаз 2012 года рождения и сын Каран Тамер оглу Батмаз 2021 года рождения, сообщает АПА.

Всего в результате аварии пострадали 6 человек. Им оказана необходимая медицинская помощь в Гахской центральной районной больнице (ЦРБ).

Одна из пострадавших (37-летняя женщина) переведена в Загатальскую ЦРБ. Остальные пятеро раненых, трое из которых являются гражданами Турции, направлены в одну из столичных больниц.

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