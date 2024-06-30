Марин Ле Пен сохранила за собой депутатский мандат

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Глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вновь избрана депутатом Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) по итогам голосования в округе Энен-Бомон, где она баллотировалась. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Для избрания в первом туре необходима поддержка не менее половины избирателей округа. Данные о числе депутатов, избранных в первом туре, пока не опубликованы. Национальное собрание насчитывает 577 депутатов.

Ле Пен призвала своих сторонников к активному участию во втором туре голосования, который предстоит 7 июля. «Победа еще не одержана. Решающим станет второй тур выборов», – сказала Ле Пен.