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Марин Ле Пен сохранила за собой депутатский мандат

Марин Ле Пен сохранила за собой депутатский мандат

Глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вновь избрана депутатом Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) по итогам голосования в округе Энен-Бомон, где она баллотировалась. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Для избрания в первом туре необходима поддержка не менее половины избирателей округа. Данные о числе депутатов, избранных в первом туре, пока не опубликованы. Национальное собрание насчитывает 577 депутатов.

Ле Пен призвала своих сторонников к активному участию во втором туре голосования, который предстоит 7 июля. «Победа еще не одержана. Решающим станет второй тур выборов», – сказала Ле Пен.

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